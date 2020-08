Mike Conley, une naissance qui donne des ailes

Le Utah Jazz a infligé une véritable rouste aux Denver Nuggets (124-87). Dans ce Game 3, il n’y a pas eu photo entre les deux équipes. Il faut dire que les Nuggets ont bien aidé le Jazz avec une performance insipide. Pourtant, on attendait une réaction de la franchise du Colorado dans cette série (2-1 pour le Jazz). En effet, le Game 2 avait déjà été largement dominé par la formation de Salt Lake City.

Mais dépassés par les événements, les hommes de Michael Malone ont totalement sombré la nuit dernière. C’est simple, il y avait un manque d’envie absolument incroyable à ce stade de la compétition chez les Nuggets. Et en face, Utah n’en demandait pas tant. Car si Rudy Gobert a été dominateur à l’intérieur, un homme a particulièrement brillé : Mike Conley.

Mike Conley, un retour très remarqué

En effet, sur les deux premiers matches de cette série, le meneur de jeu était absent. Un vrai problème pour le Jazz, déjà privé de Bojan Bogdanovic. La raison ? La naissance de son fils. Dans cette situation, Donovan Mitchell a été obligé d’enfiler son costume de héros. Et même si le jeune talent a été effectivement héroïque, la présence de Conley s’impose comme un vrai plus pour cette équipe. Au niveau de son expérience. Car même si l’ancien des Memphis Grizzlies n’a pas réalisé une grande saison à Utah, il connait les Playoffs. Et sa performance la nuit dernière l’a bien prouvé : 27 points à 7/8 à longue distance.

"Si vous saviez ce que je viens de vivre avec cette quarantaine (une fois de retour à Disney, ndlr). Tu es enfermé toute la journée, tu as seulement 30 minutes à l’extérieur. J’ai simplement pu dribbler dans un parking… Sans avoir le droit de jouer, tu penses seulement à ça. Je pensais uniquement à ce match, à l’exception de ma famille. J’étais impatient par rapport à cette série", a confié Mike Conley pour ESPN.

Previews Playoffs NBA : Denver Nuggets (3) vs Utah Jazz (6)

Avec un record personnel égalé en Playoffs derrière l’arc, Mike Conley a fait très mal à la défense - très permissive - de Denver. En plus de soulager Mitchell au niveau du scoring, il apporte aussi sa gestion dans les moments importants. A 32 ans, il ajoute une vraie sérénité au sein de cette équipe.

En l’honneur de son fils

Il faut aussi souligner que Conley a donc fait basculer ce match en faveur du Jazz en seulement 24 minutes. Il n’a même pas eu besoin de forcer sur le plan physique. Dans un grand soir, il a quasiment réussi tout ce qu’il a entrepris dans cette rencontre. Et il ne s’agit pas forcément d’une surprise. Car dans cette bulle, avant son départ, le vétéran montait petit à petit en puissance. Il semblait trouver de mieux en mieux sa place dans le collectif du Jazz. Une vraie confirmation.

"Je l’ai déjà dit avant, je vais le répéter : il s’agit d’un joueur incroyable. Il a trouvé son rythme au fil de la saison. Ça se voit. Il était important pour lui de rentrer chez lui afin de rejoindre sa famille. Et désormais, je sais que les gars sont heureux de son retour. Il a vraiment très bien joué, et c’est son niveau", a estimé le coach Quin Snyder.

Et forcément, sur ce match, Mike Conley avait un supplément d’âme. Pour ce retour, il avait envie de briller. Pour aider le Jazz bien sûr. Mais aussi en l’honneur de la naissance de son fils. Après cette superbe performance, il n’a pas hésité à lui dédier ce succès.

"Tout d’abord, je joue toujours pour mes enfants, surtout maintenant avec le troisième. Ça devient une évidence de jouer avec ce but en tête. Je me suis juste éclaté en étant sur le parquet avec les gars. Ils m’ont soutenu, ma famille et moi, quand j’ai décidé de partir. Et je sais qu’ils me voulaient de retour. Je suis tellement heureux", a-t-il partagé.

Sur son petit nuage, le papa du Jazz a fait la leçon aux jeunes Nuggets...