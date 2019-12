Tout va bien chez les Denvers Nuggets. La franchise est sur une série de sept victoires consécutives après avoir traversé une période de turbulences. En ce jour de Noël, les voilà dauphins des Lakers avec seulement deux matches et demi de moins que les Californiens. Après une belle saison dernière, ce n'est que la continuité d'un groupe jeune, talentueux et qui progresse de sortie en sortie. Et si les joueurs du Colorado ramènent de bons résultats depuis deux ans, c'est en grand partie grâce à Mike Malone. Et afin de récompenser son travail, le technicien vient d'être crédité d'une nouvelle prolongation. Le voilà désormais lié aux Nuggets jusqu'en 2023. C'est la deuxième fois en un peu plus d'un an que Mike Malone paraphe un nouveau bail. Un signe fort de la direction qui confirme toute la confiance accordée à l'ex-entraîneur des Kings.

Depuis son arrivée en 2015, l'équipe n'a fait que progresser en augmentant chaque saison son nombre de victoires (33, 40, 46, 54). Et l'an passé, leur parcours s'est achevé en demi-finale de conférence et ce Game 7 face à Portland. L'objectif est désormais de faire mieux, avec une concurrence plus accrue. Les Lakers, Clippers et Rockets seront de sacrés clients quand arrivera le doux parfum de la postseason.