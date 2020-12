Golden State Warriors 99-138 Milwaukee Bucks

Deux de chute pour les Warriors. La saison ne fait que commencer, mais on a malheureusement déjà l'impression qu'elle sera longue pour la bande à Stephen Curry. Que les Californiens s'inclinent devant Milwaukee, meilleure équipe de l'Est depuis deux saisons, n'a rien de gravissime en soi. Mais comme contre Brooklyn en match d'ouverture de la saison, c'est surtout le fait que les hommes de Steve Kerr soient aussi loin du compte qui interpelle.

Lors de ce Christmas Day, les Bucks n'ont même pas eu besoin que leur double MVP Giannis Antetokounmpo donne le meilleur de lui-même pour se promener. Le Greek Freak, qui a eu du mal à régler la mire (15 points à 3/14), a laissé son fidèle lieutenant Khris Middleton s'occuper du cas, inquiétant, des Warriors. Middleton a bouclé la partie avec 31 points, 5 passes et 4 rebonds à 6/8 à 3 points et en seulement 26 minutes.

S'il y a un point positif pour Golden State, c'est ce qu'a montré James Wiseman, le n°2 de la Draft 2020. Wiseman, auteur de 18 points, 8 rebonds et 3 contres en 25 minutes, a été très intéressant malgré le contexte et a étalé les qualités des deux côtés du terrain qui ont convaincu les Warriors de le sélectionner plutôt que de trader le pick. On a en tout cas envie d'en voir plus, particulièrement avec Draymond Green dans l'équation lorsqu'il sera prêt.

L'envergure et la mobilité défensive de James Wiseman sont déjà remarqués et remarquables. Go-Go gadget aux bras! pic.twitter.com/m6HFxZkcUo — Franck MTD-BB (@MrTripleDble) December 25, 2020

Et pour appuyer, malheureusement, sur le négatif, le démarrage d'Andrew Wiggins et de Kelly Oubre, qui a au moins l'excuse de la nouveauté, est complètement raté. Les deux hommes ont shooté à 7/28 vendredi, sans marquer le moindre panier extérieur.

Une chose semble sûre, Stephen Curry (19 points, 6 passes) n'est pour le moment pas dans les dispositions suffisantes pour faire des one-man shows et porter toute l'équipe sur ses épaules.