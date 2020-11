La discussion gênante où Montrezl Harrell se moquait des Lakers

On en a déjà pas mal parlé de la signature de Montrezl Harrell aux Los Angeles Lakers, l'un des moves les plus inattendus de la free agency. A priori, si on avait dit à Harrell qu'il "trahirait" les Clippers pour aller chez le rival lors de la saison 2018-2019, il aurait franchement rigolé. Pire, il aurait pu se fâcher et nous insulter copieusement.

C'est ce qu'il a visiblement fait à l'époque lorsqu'un fan des Lakers était venu l'interpeller dans ses DM Instagram. Les screens de la "conversation" ont été publiés cette semaine et rien ne laissait vraiment penser que Montrezl Harrell serait capable un jour de rejoindre les Purple and Gold...

Lakers-Clippers, qui a gagné la course à l'armement ?

En réaction à une story de l'ancien intérieur de Louisville, l'internaute avait démarré ainsi (on a essayé de traduire en atténuant certains noms d'oiseaux) :

"- Donc en gros tu vas filer aux Lakers ? - Seul un connard pathétique comme toi pourrait penser ça ou même l'impliquerait. - Je croyais que tu voulais gagner une bague... - Barre-toi de mes DM, tu fais pitié et tu es stupide si tu penses que les Lakers vont gagner un titre bientôt. Ca fait 6 ans que ces cons-là ne sont pas allés en playoffs. Ah pardon, ça fait 7 ans avec cette année, bouffon" - Frère, je te recontacterai d'ici deux ans quand on aura gagné notre 17e bague quand tu en seras toujours à 0."

Depuis, les Los Angeles Lakers ont effectivement gagné une nouvelle bague. Montrezl Harrell et les Clippers ont fait chou blanc malgré un recrutement cinq étoiles. Et le voilà maintenant chez le rival, après avoir accepté un contrat de 19 millions de dollars sur 2 ans.

A en croire Kendrick Perkins, Harrell aurait même refusé 80 millions de dollars de la part des Hornets parce qu'il voulait vraiment rejoindre les Lakers. Ce n'est qu'un bruit de couloir, mais dans tous les cas le premier match entre l'intéressé et ses ex-camarades risque d'être un peu piquant. Surtout quand les Clippers seront "à domicile" avec une majorité de fans en leur faveur...

Montrezl Harrell révèle les raisons de sa trahison