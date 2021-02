On a tenté de déterminer, stats à l'appui, quels étaient les shooteurs à 3 points les plus fiables en NBA depuis le début de la saison.

Le tir à 3 points est une composante essentielle du jeu NBA aujourd'hui. Pour espérer de bons résultats, mieux vaut avoir quelques role players capables de figurer parmi les meilleurs artificiers de la ligue. Alors que la plupart des équipes approchent ou dépassent la vingtaine de matches disputés, il est intéressant de faire un point sur le nom, parfois surprenant, des joueurs les plus adroits en NBA depuis le début de la saison.

Pour que ce soit pertinent, on a évidemment mis quelques critères. Il faut avoir disputé au moins 50% des matches de son équipe et avoir pris au moins 3 tirs extérieurs par match pour figurer dans ce classement sur lequel on se penchera plusieurs fois au cours de la saison.

10- Tobias Harris (Philadelphie)

18 matches, 4.7 tirs/match : 46.4%

Avec l'arrivée de Doc Rivers, les Philadelphie Sixers ont changé un peu d'approche cette saison en termes de style de jeu. Un peu moins de tall ball et davantage d'efficacité extérieure. C'est pour le moment une réussite et Tobias Harris est l'un des grands bénéficiaires de cette nouvelle dynamique. Le tir extérieur de celui que l'on avait pourtant classé dans les contrats les plus durs à assumer de toute ligue, est sur des bases infiniment supérieures à l'an dernier, où il tournait à 36.7%.

Harris ne finira probablement la saison avec 46.4% à 3 points, mais on l'imagine désormais mal dégringoler et ne pas afficher un bien meilleur pourcentage qu'en 2020. Son impact all-around pourrait d'ailleurs parfaitement lui valoir une première sélection pour le All-Star Game - qu'il ait lieu ou non les sélections se feront - même si on ne l'avait pas inclus dans nos 12 de la Conférence Est la semaine dernière.

Nos All-Stars NBA 2021