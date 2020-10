Anthony Davis a fait aussi fort que le poissard Elgin Baylor

Forcément, lorsque l'on décide de revêtir le maillot des Los Angeles Lakers, on sait vite que l'on va être comparé à des légendes du jeu. Anthony Davis n'a pas paru plus effrayé que ça dans le game 1 des Finales NBA contre le Miami Heat.

L'ancienne star des New Orleans Pelicans a été l'homme du match et l'acteur principal de la promenade de santé des joueurs de Frank Vogel. Avec ses 34 points, Davis a même dépoussiéré une performance de l'un des nombreux anciens de la franchise, le cultissime mais poissard Elgin Baylor.

Baylor, célèbre pour avoir perdu 8 Finales NBA avant de voir les Lakers être sacrés juste après qu'il a décidé de prendre sa retraite, avait lui aussi brillé pour le premier match de Finales de sa carrière. En 1959, face aux Boston Celtics, le jeune Baylor s'était fendu de 34 points, ce qui n'avait pas suffi à empêcher l'armada de Red Auerbach de dézinguer Minneapolis (les Lakers n'avaient pas encore déménagé) avec un sweep en bonne et due forme.

Les Lakers commencent en beauté avec une victoire écrasante !

Avant lui, seul George Mikan, monstre sacré d'une époque oubliée, avait inscrit 42 points dans le même contexte. Et depuis, un seul homme avec le maillot des Lakers a marqué plus de points pour sa première apparition dans une série pour le titre : Shaquille O'Neal, avec 43 points en 2000 contre les Pacers.

Anthony Davis a lui égalé la marque d'Elgin Baylor, en y ajoutant 9 rebonds, 5 passes, 3 contres et une victoire, pour montrer qu'en choisissant sciemment les Lakers il y a plus d'un an, il a souhaité marquer l'histoire de la deuxième franchise la plus titrée de la ligue. A son âge (27 ans), il est tout à fait raisonnable de l'imaginer se forger un palmarès dans la lignée de ceux de Mikan et de Shaq.