Bam Adebayo : « Ce n’est pas très agréable de jouer comme ça »

De retour pour le Game 4 des Finales NBA contre les Los Angeles Lakers, l'intérieur du Miami Heat Bam Adebayo ne se sent pas encore à 100%.

Le Miami Heat n'a pas pu compter sur Goran Dragic, blessé au pied, pour le Game 4 la nuit dernière. Mais lors de cette défaite face aux Los Angeles Lakers (96-102), les Floridiens ont tout de même enregistré le retour de Bam Adebayo.

Touché à la nuque lors du Game 1, l'intérieur a raté les deux matches suivants. Présent sur le parquet pendant 33 minutes pour le Game 4, il a ainsi compilé 15 points et 7 rebonds. Malgré quelques fulgurances, le talent de 23 ans a tout de même eu du mal à retrouver son impact habituel. D'ailleurs, il n'a pas caché la vérité : il n'évolue absolument pas à 100%.

"Physiquement, je ne suis pas encore à 100% de mes moyens. Mais je bouge plutôt bien et je vais bientôt récupérer à 100%. Je ressens encore des douleurs. Ce n'est pas très agréable de jouer comme ça. En plus c'est proche de ma nuque, donc pas très loin du cerveau. Forcément, c'est plus sérieux qu'une cheville qui tourne un peu", a confié Bam Abebayo face aux médias.

Jimmy Butler a encore tout tenté, mais a terminé dans le rouge…

Avec le Game 5 seulement dans la nuit de vendredi à samedi, Bam Adebayo va avoir un temps de repos conséquent pour récupérer et tenter de retrouver l'intégralité de ses moyens. Espérons pour lui que ces 2 jours de repos soient salvateurs car, menés maintenant 3 victoires à 1, le Heat de Miami aura besoin de toutes ses armes et donc d'un Adebayo plus conquérant, pour avoir une petite chance de renverser des Lakers bien engagés pour boucler ces Finales NBA.