Danny Green refuse de s’excuser auprès des fans

Champion NBA avec les Los Angeles Lakers cette saison, Danny Green n'a pas connu des Playoffs faciles. Malgré quelques fulgurances, l'arrière n'a pas été à la hauteur des attentes au niveau de son adresse. A longue distance, l'ex-joueur des San Antonio Spurs a parfois eu du mal à régler la mire.

Avec bien évidemment ce fameux tir raté, lors du Game 5 des Finales, qui aurait pu sceller le succès des siens face au Miami Heat. Même si son équipe a finalement remporté cette série (4-2) lors du Game 6, l'homme de 33 ans a reçu entre ces deux matches des menaces de mort. Tout comme sa compagne.

Si le sacre des Lakers a bien évidemment calmé la situation, Green a tenu à faire une vraie mise au point par rapport aux fans.

"Tu connais la nature humaine des fans, ils sont juste dans l'émotion. Ils prennent ce jeu très au sérieux et nous voient comme des performeurs. Et si nous ne jouons pas de la façon attendue, nous sommes censés présenter nos excuses. Mais non, je n'ai aucune excuse à présenter. Que je sois mauvais ou non. Tu n'es pas mon patron, mon coach et je ne vais pas m'excuser de rater des tirs. Je vais présenter mes excuses à mes coéquipiers pour mes erreurs ou si je me rate défensivement sur une rotation. Mais, je ne dois pas une excuse aux fans", a fait savoir assez justement Danny Green pour The Ringer NBA Show.

Danny Green avait de très bonnes excuses pour ses galères en Finales NBA

Un message fort de la part de Green. Avec les réseaux sociaux, les joueurs NBA sont confrontés à une pression de plus en plus importante. Et avec l'anonymat sur Twitter par exemple, certains internautes dépassent souvent les limites...

Mais de son côté, Danny Green n'a pas l'intention de se laisser dicter son attitude. Et sa belle performance lors du Game 6 avait déjà prouvé sa capacité à réagir.