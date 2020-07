La NBA a repris la nuit dernière dans la bulle et le combat social du moment, autour du mouvement Black Lives Matter, a été largement et logiquement mis en avant. Entre les flocages sur les maillots, les messages autour du terrain et les prises de parole des joueurs depuis leur arrivée sur le campus en Floride, la ligue fait presque tout pour que la parole soit entendue. Restait à savoir ce que feraient les joueurs au moment de l'hymne national, sujet toujours très sensible aux Etats-Unis, comme l'ont appris certains, Colin Kaepernick en particulier, à leurs dépens.

Si en WNBA les joueuses ont choisi pour la plupart de quitter le terrain avant que "Star Spangled Banner" ne retentisse, les membres de la NBA ont adopté la posture de l'ancien quarterback en mettant un genou à terre.

CQFR : LeBron James et Rudy Gobert clutch d'entrée !

Cela a commencé avec la première rencontre au programme entre le Utah Jazz et les New Orleans Pelicans. Les joueurs portaient tous un survêtement avec le message Black Lives Matter en inscription. Cela s'est poursuivi quelques heures plus tard, lors du choc de la nuit entre les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers.

Après la deuxième rencontre, remportée par les Lakers, Doc Rivers a eu un message bref mais fort, au sujet de ce choix d'action.

“The hardest part of the game for me was the kneeling for 2 minutes. In 2 minutes my knee is hurting, yet there was a guy who had his knee on someone’s neck for 8 minutes… That’s nuts when you think about it.”

Doc Rivers 👏 (via @TomerAzarly)

pic.twitter.com/sdRLaecDfL

— Complex Sports (@ComplexSports) July 31, 2020