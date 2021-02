Joel Embiid, dans les pas d’Allen Iverson

Un petit combatif et un géant parfois un peu mou. Allen Iverson et Joel Embiid partagent les mêmes couleurs, celles des Philadelphia Sixers. En évoluant dans un registre différent, le pivot dominant reprend le flambeau de l’arrière de poche scoreur d’élite.

Et cette saison, le Camerounais a décidé de se montrer digne de son statut de superstars. TOUS LES SOIRS. C’est là la plus grande différence pour l’intérieur.

Résultat, il est bien plus consistant que les saisons précédentes. En s’appliquant à faire payer ses adversaires match après match. Les Brooklyn Nets sont les derniers à en avoir bavé. Embiid leur a collé 33 points pour une victoire des 76ers, actuellement premiers à l’Est avec 17 victoires en 24 matches.

Alors pourquoi avoir cité Iverson ? Parce que Joel Embiid suit ses traces. Il est devenu le premier joueur de Philly à compiler 8 sorties consécutives à plus de 25 points depuis « The Answer » en 2006. La star des Sixers tourne à plus de 35 points de moyenne sur ces 8 matches en questions.

Joel Embiid (31 points so far tonight) is the first @sixers player with 8 straight 25+ point games since Allen Iverson in 2006. pic.twitter.com/RmyIWsu8JA

