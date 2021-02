Kyrie Irving avait un message à faire passer contre les Clippers

Les Brooklyn Nets ont dominé les Los Angeles Clippers (124-120) dans le choc de la nuit dernière. Avec ses 39 points, Kyrie Irving a été l'un des grands artisans de ce succès. En plus de réaliser son record de la saison, le meneur a été décisif dans le money-time avec 8 points marqués de suite.

Et sur ce match, le natif de Melbourne avait justement envie de marquer les esprits. Car pour ce gros test, l'ancien des Cleveland Cavaliers voulait prouver la valeur de son association avec Kevin Durant et James Harden. Mission réussie !

"Les Clippers peuvent compter sur deux joueurs magnifiques entourés par de bons joueurs. Nous savons qu'ils sont dans la course pour nous jouer à la fin, donc nous voulions venir sur le parquet et envoyer un message. J'ai l'impression que nous avons réussi. Nous savions qu'ils allaient jouer à un haut niveau, donc ce match était vraiment excitant. On a ressenti une grande compétition entre les meilleurs joueurs du monde", a apprécié Kyrie Irving pour TNT.

Le Big Three des Nets doit encore s'ajuster. On pense notamment aux performances de l'équipe sur le plan défensif. Mais avec une telle force offensive, Kyrie Irving et ses coéquipiers sont clairement dangereux pour toutes les équipes de la NBA...

