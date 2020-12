En ce jour de Noël 2020, on a enfilé notre costume de Santa Claus pour offrir des cadeaux utiles (et moins utiles) aux acteurs de la NBA.

C'est Noël ! Si les joueurs NBA ont largement de quoi se payer ce qu'il veulent pour l'occasion, on s'est quand même dit que les acteurs de la ligue méritaient quelques présents inventifs et, surtout, utiles. Voici ce que l'on demanderait au Père Noël pour les joueurs, coaches et équipes du meilleur championnat de la planète.

Pour absolument tout le monde : une situation sanitaire suffisamment safe pour le retour du public dans les salles NBA et un semblant de retour à la normale.

Une franchise NBA à Las Vegas pour James Harden, histoire de ne plus avoir besoin de prendre un jet entre deux matches pour aller faire la fête. Genre les Las Vegas Pink Paradise. Ou les Las Vegas Cheetah Lounge. Ou le Las Vegas Beardman's Cabaret. Ses coéquipiers se prénommeraient Crystal, Cinnamon, Kandy ou Sapphire, et là on vous garantit qu’il serait un peu plus généreux : son historique en soirée a démontré qu’il leur lâcherait plus de dimes qu’à PJ, Danuel ou Eric.

Et là-bas, il est sûr d’avoir son maillot retiré et même le trophée de MVP qui semble si important pour lui.

Pour Isaiah Thomas : une équipe qui croit en lui. Bordel, les anciens joueurs et les médias ont réussi à faire du lobby pour Melo et Jamal fucking Crawford, ils peuvent bien essayer de ramener IT et sa hanche toute neuve en NBA, non ?

Des post-its pour Tyronn Lue. Il pourra noter dessus le nom de ses joueurs...

Pour Evan Fournier : une sélection au All-Star Game… de Koh-Lanta. On sait que ça le ferait encore plus kiffer que de participer au vrai All-Star Game et comme il n’y en a pas cette saison…

Pour Brooklyn : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Pour Trevor Ariza : Que quelqu’un sur cette terre soit capable de dire dans quelle équipe il joue.

Pour le comptable des frères Morris : Rien, absolument rien. Avec le pourcentage qu’il touche en gérant le compte joint des jumeaux, le mec peut racheter les New York Knicks.

Un CTRL + Z pour Stephen Silas, le pauvre sera le plus heureux des hommes de redevenir assistant.

Pour Paul Pierce : un antidote contre les shitty opinions

Pour Philly : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Un poste de head coach pour Jeff Van Gundy. Rendez-vous compte que son frangin Stan et même RAYMOND DOMENECH ont trouvé une team à entraîner avant lui alors qu’il crève d’envie de repartir au front.

Pour James Harden : un coupon pour le barber shop pour qu’il se débarrasse de sa marque de fabrique et puisse continuer à fréquenter les établissements de loisirs nocturnes de Houston incognito entre deux matches.

Pour Frank Ntilikina : Un putain de transfert ailleurs. Histoire qu’il montre qu’il mérite bien de jouer en NBA.

Pour Miami : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Pour Steve Nash : Du prozac, du Lexapro, du Cipralex, du Zoloft, des cours de méditation, du yoga. Mettez la dose.

Pour les Spurs : Un intérieur très prometteur pour accompagner tous les jeunes arrières et ailiers très talentueux de l’effectif (Walker, Murray, Vassell, White, etc.)

Pour les Warriors : Trois, quatre petites claques sèches dans la nuque d’Andrew Wiggins pour lui faire comprendre que, à un moment frère, il faut se bouger.

Pour Milwaukee : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Pour les Clippers : Un meneur sur le terrain et dans le vestiaire. Histoire d’offrir une deuxième bague à Tyronn Lue.

Un conseiller matrimonial pour les Wolves et Malik Beasley.

Pour les Suns : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden après avoir vu l’intervention de la très classe Ayyyejae dans The No Jumper Show

Des ballons, uniquement à destination de Caris Levert, Spencer Dinwiddie et tous les coéquipiers présents et futurs de James Harden. Courage les gars, la saison va être longue.

Un peu de répit pour Karl-Anthony Towns, qui a perdu plusieurs membres de sa famille, dont sa mère, à cause du Covid.

Pour le BC Khimki : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Pour les nostalgiques de Game of Zones : un reboot avec des épisodes sur la bulle et sur l’affaire Harden

Une wild card pour la Jeep Elite pour les Hornets. 42 points pour Terry Rozier, Gordon Hayward qui sort un gros match et ils perdent quand même contre les Cavs ???? Au moins, chez nous, LaMelo Ball pourra être Meilleur Jeune de la saison. Quoique, Matthew Strazel et Victor Wembanyama seront au-dessus… (que la team 1er degré aille voir nos pronos avant de s’énerver)

Pour les Grizzlies : Un changement de Conférence. Déjà parce que Memphis n’est pas à l’Ouest des Etats-Unis. Et ensuite parce que cette équipe aura beaucoup plus de possibilités en jouant à l’Est.

Pour le FC Sochaux-Montbéliard : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden

Pour les Pelicans et pour tous les fans de basket mais aussi de chantier, de destruction massive, de gonzo ou autre événement apocalyptique : 72 matches de Zion Williamson.

Pour le Thunder : Au moins un first pick parmi les 75656454 choix de draft de la franchise d’ici 2026.

Pour les fans des Wizards : Des nouveaux maillots. C’est indécent d’avoir Beal et Westbrook dans son effectif avec des jerseys aussi moches.

Pour les Trail Blazers : Que Giannis se plante deux années de suite avec les Bucks et réfléchissent à nouveau à l’idée de jouer avec Lillard.

Pour les Mavericks : Vous imaginez le niveau de jeu de Luka Doncic s’il parvenait à baisser son % de masse grasse ? Imaginez seulement.

Pour le Heat : Une saison entière dans la bulle Disney.

Pour LeBron James : Des playoffs sans saison régulière.

Pour les Bucks : Une saison régulière sans playoffs.

Pour Le Portel : James Harden !*

*Ce message a été rédigé par James Harden