Michael Jordan a refusé 100 millions pour… deux heures d’apparition

Premier sportif de l'histoire avec Floyd Mayweather, Tiger Woods et Roger Federer à avoir atteint le milliard en fortune personnelle, Michael Jordan est aujourd'hui un imminent homme d'affaire. Presque aussi bon dans son business qu'il l'était sur les parquets.

Son obsession pour les jeux d'argent et les paris ne datent pas d'aujourd'hui. Néanmoins, MJ ne veut pas faire n'importe quoi avec son image, si précieuse et essentielle à ses yeux. Selon la rumeur, ce serait en voyant sa legacy menacée par LeBron James après les Finales 2016 qu'il aurait, par exemple, accepté la réalisation de "The Last Dance".

En affaire, c'est la même chose. Invité sur "Boomer et Gio", célèbre émission radio new-yorkaise, David Falk, l'agent de Michael Jordan, a révélé que son client avait refusé plusieurs contrats très, très, très intéressants.

"Je lui ai trouvé un contrat à 100 millions de dollars il y a trois ans. La seule chose qu'il avait à faire, en dehors de donner son nom, était de faire une apparition de deux heures pour annoncer le deal. Mais il a refusé.

Il a tellement de succès que ça lui donne l'opportunité de faire les choses qu'il veut, et de ne pas faire ce qu'il ne veut pas. J'admire ça.

Il est très, très sélectif sur les choses dans lesquelles il veut être impliqué".

L'occasion de rappeler également qu'il avait décliné une invitation à une partie de golf en Asie dans laquelle il aurait perçu 7 millions de dollars. Pas très grave non plus quand on a un compte en banque chiffré à 2,1 milliard de dollars...