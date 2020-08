Il est logique que l'on parle plus de ce qui s'est passé en NBA mercredi que de ce qui s'est fait dans les autres sports. Mais il ne faut pas croire que la ligue est isolée dans cette volonté de marquer le coup contre les discriminations et les violences policières. L'affaire Jacob Blake est en train de toucher les autres sports américains. Dans la foulée du boycott de la NBA et de la WNBA (pour laquelle les playoffs n'avaient pas encore commencé), il y a eu un effet boule de neige.

La Major League Soccer de football a annulé ses cinq rencontres du soir. La MLB, championnat d'élite de baseball, en a fait de même. Et la démarche peut aussi ne pas être collective. Le tennis a vu l'une de ses plus grandes stars actuelles, Naomi Osaka, refuser de disputer les demi-finales du tournoi de Cincinnati. Le père de la Japonaise est haïtien et elle a grandi et vit aux Etats-Unis.

Les Lakers et les Clippers veulent stopper la saison, les autres vont-ils suivre ?

"Avant d'être une athlète, je suis une femme noire. Il me semble qu'il y a des choses qui nécessitent une attention plus immédiate que celle qui consiste à me regarder jouer au tennis. Je ne m'attends pas à ce que ma décision conduise à quelque chose de drastique, mais si cela peut lancer une discussion dans un sport majoritairement blanc, ce sera un pas dans la bonne direction. Voir le génocide d'hommes noirs des mains de la police me donne la nausée", a-t-elle expliqué sur son compte Twitter.

On attend désormais des nouvelles de la NFL, qui doit débuter la saison 2020 le 10 septembre et fait rarement des pas dans la bonne direction en matière de sujets de société, mais aussi de la NHL, dont la saison est censée démarrer le 1er décembre.