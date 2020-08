La réunion entre les joueurs pour décider de la suite des opérations au sujet des playoffs NBA va bientôt démarrer. Selon Adrian Wojnarowski, son issue est quasiment certaine : une majorité de joueurs veut reprendre la saison et votera en conséquence. L'insider d'ESPN annonce que plusieurs cadres des Los Angeles Lakers et quelques uns de leurs homologues dans la ligue ont discuté une grande partie de la nuit pour évoquer la problématique et la marche à suivre. Selon Woj, il règne un certain optimisme quant à la reprise des rencontres. Ce n'est évidemment pas encore officiel et on ne sait pas sous quelles modalités les joueurs accepteront de ne pas boycotter les prochains matches.

Non, boycotter les playoffs ne sert pas à rien

Mercredi, les Milwaukee Bucks ont boycotté le game 5 de leur série contre Orlando. Ils ont été imités par les quatre autres équipes NBA censées être en action dans la soirée, puis par la WNBA, la MLS, la MLB et la joueuse de tennis Naomi Osaka à Cincinnati.

Les Los Angeles Lakers et les Los Angeles Clippers, favoris pour le titre, avaient indiqué leur souhait de mettre un terme à la bulle et d'annuler les playoffs. S'ils sont minoritaires, il est probable qu'ils suivent la majorité et reprennent le chemin des terrains. Rendez-vous en fin de journée pour savoir ce qu'il en est exactement.