Reprise de la saison NBA : Ce que dit le sondage des GM

Sauf renversement de situation malheureux, la NBA fera son grand retour cet été – en juillet ou en août – après plusieurs mois d’absence. Reste à savoir exactement sous quelle forme. Plusieurs hypothèses sont à étudier. Et pour y voir un peu plus clair, la ligue s’est tournée du côté des GM. Afin de solliciter leurs avis. Kevin O’Connor de The Ringer a pu se procurer les résultats du vote et il les a partagés.

- La moitié des dirigeants NBA sont favorables à la fin de la saison régulière soit annulée et que les 16 équipes qualifiés attaquent directement les playoffs

- Un peu plus de la moitié des GM ont voté pour que les playoffs se disputent sous un format 1-16 sans prendre en compte les Conférences

- Environ 75% des dirigeants seraient en faveur d’un tournoi de qualification pour déterminer le dernier strapontin en playoffs

- Les 25% restants veulent des playoffs avec des phases de groupes sous le modèle de la Coupe du Monde de football.

La NBA n’est pas sûre de prendre en compte ces votes puisqu’Adam Silver est bien conscient que chaque organisation choisit l’option la plus intéressante selon sa propre situation. Mais ce sondage conforte un peu plus dans l’idée que les équipes mal classées n’ont pas l’intention de reprendre.

Surtout, Silver a désormais une vision plus claire de ce que pensent les GM si jamais il veut expérimenter des nouveautés dans le futur.