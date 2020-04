La NBA et le syndicat, les aventuriers du pognon perdu

Les pertes engendrées par la suspension de la saison NBA poussent la ligue et le syndicat des joueurs à discuter d'un accord pour limiter la casse.

Les dernières prévisions quant à un retour du jeu dans les prochaines semaines ne sont pas bonnes. Du coup, les franchises NBA sont en train de chercher à éviter à tout prix de devoir payer plein pot leurs joueurs alors que pas un dollar ne sera rentré dans leur poche faute de billets vendus dans les salles. Selon ESPN, la ligue et le syndicat des joueurs sont en train de discuter d'un accord qui permettrait aux deux parties de partager cette perte sèche.

On parle ainsi de la possibilité que 25% du montant ses salaires restants à payer soit bloqué, dans l'éventualité où les matches de saison régulière n'étaient pas joués et que la saison reprenne directement sur des playoffs. Si toutefois elle reprend tout court, évidemment... Aux dernières nouvelles, un redémarrage en juillet était le scénario le plus optimiste.

A l'heure qu'il est, seul 1% du salaire des joueurs est bloqué par match non-disputé, en conséquence d'une clause de "force majeure" présente dans le Collective Bargaining Agreement (CBA). La force majeure en question étant évidemment la pandémie du COVID-19 rendant impossible tout rassemblement important sur le sol américain.

Si aucun accord n'est trouvé avant le 15 avril prochain, la NBA sera obligée de payer ses joueurs à 100%. Ces derniers devront alors, si la saison est annulée, rendre l'argent - tiens, il devient quoi François Fillon ? - ou du moins un pourcentage de leur salaire calculé par la propre franchise.

Au niveau des instances, rappelons que Adam Silver et une centaine de cadres supérieurs de la NBA ont annoncé qu'ils baissaient de 20% leurs salaires avec effet immédiat pour compenser une partie des pertes financières que subira la ligue.

Dans une discussion avec Jay Williams, Adrian Wojnarowski a plutôt bien expliqué la situation.