Top 30 : Les meilleurs joueurs des trois dernières drafts !

Trois classes de draft très intéressantes (2017, 2018 et 2019), des joueurs très prometteurs, d'autres décevants, des futures superstars et un grand classement !

Le rendez-vous est pris pour le 18 novembre. Plus que neuf jours avant la draft. Avouons qu’à cette période de l’année, ça fait bizarre. Peut-être que c’est lié à ce calendrier chamboulé, ou au peu de « supers talents » qui peuplent la promotion 2020, mais on peine en tout cas à s’exciter pour ce moment pourtant tant attendu chaque année.

Parce que la draft, c’est l’espoir. Le rêve d’un futur meilleur pour les franchises les moins bien classées du championnat. La draft, c’est aussi une compétition. Entre les dirigeants, pour savoir qui fera les meilleurs choix. Sachant que la réponse n’est parfois connue que plusieurs années après…

Et si on en profitait, justement, pour tirer un bilan des trois dernières cuvées ? Avec un beau classement des 30 meilleurs prospects sélectionnés (et qui exclut donc les joueurs non draftés) en 2017, 2018 et 2019 !

Mais précisons quand même ce qui est sous-entendu par « meilleur. » Un terme souvent abstrait puisqu’il est avant tout question de sensibilité, de contexte, etc. Il ne s’agit donc pas du « meilleur joueur » à l’instant présent. On parle de draft. On prend donc en compte le potentiel.

Attention c’est très important pour la lecture de ce classement. Afin de ne pas se sentir outré en voyant un jeune à 9 points par match déjà devant un autre joueur qui brille depuis deux ou trois saisons.

En fait, il faut l’imaginer comme ça : visualiser un pool d’athlètes avec tous les joueurs draftés en NBA depuis trois ans puis des franchises qui piochent tour à tour. Une draft quoi. Sur qui vous miseriez pour bâtir votre équipe ? Sauf que là, la seule différence, c’est que certains basketteurs ont déjà montré plus que d’autres. Le classement s’effectue donc à mi-chemin entre le niveau de jeu actuel du joueur et ce qu’il peut devenir dans quelques années. Let’s go !