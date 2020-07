NBA Top 5 : Antetokounmpo n°1 avec un poster pourtant refusé, Drew Eubanks volé malgré son ENORME poster ?

Et quand on parle de gars rouillés, on ne fait pas référence aux perfs des joueurs NBA ni à la barbe blanche de LeBron James. Non, ça, à la limite, c'est normal et on le comprend. Faut se remettre en route, faut retrouver l'intensité du haut niveau. Non, là on vise davantage les mecs du Top 5.

Déjà hier, on avait trouvé la sélection un peu mollassonne, (même si on a eu du bol d'avoir Bol Bol (pardon pour ce jeu de mot d'une faiblesse présaisonesque, #RIPlhumour)) mais là, mettre Giannis Antetokounmpo en n°1 de la nuit alors que son dunk a été refusé pour passage en force, c'est un peu limite, voire absurde. C'est un peu comme si on sélectionnait un cross pour le Top 10 alors que le gars balance un airball après avoir fait tomber son adversaire. Comment ça ? C'est déjà arrivé ?

Bon, après, c'est la présaison, on est fin juillet, les mecs sont en claquettes et short de bain, on ne va pas tirer sur l'ambulance. Surtout que le classement du top 5 NBA de la nuit, au final, c'est anecdotique. Et puis, quitte à mettre un poster refusé en numéro 1 du Top, autant mettre ce gros pétard de Drew Eubanks qui a littéralement écrasé Thanasis Antetokounmpo, le petit frère de Giannis. Même si on vous avoue avoir du mal à capter pourquoi l'arbitre a sifflé passage sur cette action...