Zion Williamson visé par une plainte pour son année à Duke

Zion Williamson avait entamé sa saison rookie en NBA avec plein de promesses, jusqu'à la suspension de la saison. Une grosse intensité, des dunks tonitruants et le sentiment qu'avec lui dès octobre, les New Orleans Pelicans auraient peut-être été dans le top 8 avant le sprint final pour les playoffs.

On pensait honnêtement que la prochaine fois que l'on entendrait parler de lui dans les médias US, ce serait au moment de la reprise des opérations et du premier match des Pels. Malheureusement pour lui, cette période de vide sportif a permis à son ancienne agence de commencer à régler ses compte avec lui.

Prime Marketing Sports, avec lequel Zion Williamson était engagé quelques mois durant avant de rejoindre la superpuissance CAA, vient de porter plainte contre l'ancien intérieur de Duke.

Selon PMS, Williamson et son camp ont enfreint un paquet de règles NCAA et cassé illégalement leur deal. Les parents de Zion Williamson auraient ainsi reçu des avantages en nature de la part de l'université de Duke pour l'inciter à rejoindre le campus de Durham. Idem en provenance de Nike, qui sponsorise la fac de Caroline du Nord, et d'Adidas. La marque allemande voulait, pour sa part, éloigner le prodige de Duke et le faire s'engager dans un programme qu'elle supervisait ailleurs en NCAA.

La plainte, relayée par ESPN, stipule que d'autres proches de Zion Williamson, qui ne sont pas ses parents, ont accepté d'autres "cadeaux", et ce depuis 2014 (!) pour influencer leur choix au moment d'aller en NCAA.

Les avocats de Zion Williamson et de ses parents vont avoir du travail dans les semaines et les mois qui viennent. Aussi hypocrite que cela puisse paraître, les joueurs et leur entourage n'ont le droit d'être rémunérés ou gâtés d'une autre manière, avant ou après leur passage à l'université. Le 1st pick de la Draft 2019 n'était resté qu'un an chez les Blue Devils où, coaché par Mike Krzyzewski, il avait atteint l'Elite Eight du Tournoi NCAA, avec une défaite d'un point à la clé contre Michigan State.