Dans la bulle à Disney, les joueurs NBA sont soumis à un protocole sanitaire particulièrement strict. Ainsi, tous les jours, ils sont testés pour le Covid-19. L'objectif ? S'assurer de la fiabilité de la bulle, mais aussi endiguer une propagation du virus dans l'éventualité d'une brèche. La Ligue ne rigole donc pas avec les tests réalisés. Et ces derniers jours, les intérieurs des Denver Nuggets Paul Millsap et des Dallas Mavericks Kristaps Porzingis ont oublié de se présenter à ce test. Logiquement, ils ont été "punis" avec 24 heures de quarantaine. Malgré ces deux récents exemples, Nerlens Noel a également fauté ! En effet, le joueur de l'Oklahoma City Thunder a été isolé dans sa chambre après un test manqué.

"Nerlens s'en veut énormément. Parfois, moi aussi, je me trouve dans ma chambre et je me rappelle que j'ai oublié mon test. Les jours se répètent ici et ont fait toujours la même chose. Tu dois t'entraîner, ensuite tu te retrouves dans ta chambre et ton esprit s’égare.

Si tu n'es pas testé juste après l'entraînement, ça peut être programmé plus tard dans la journée. Donc c'est possible d'oublier", a expliqué le coach d'OKC Billy Donovan pour The Oklahoman.

Les règles de la « bulle » trop frustrantes pour les joueurs NBA ?

A cause de cette "sanction", Nerlens Noel a simplement raté le dernier match d'entraînement contre les Portland Trail Blazers (131-120). Rien de bien grave donc. Mais les joueurs vont devoir être attentifs à ce protocole pour la reprise de la saison. Car manquer une rencontre de Playoffs à cause d'un test oublié, ça sera bien plus grave...