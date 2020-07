Les matches de la nuit en NBA

Rockets - Celtics : 137-112

Memphis - Miami : 128-110

Spurs - Pacers : 118-111

Oklahoma City - Portland : 131-120

Dallas - Philadelphie : 118-115

Toronto - Phoenix : 106-117

---

- Kristaps Porzingis a réussi à faire oublier ses petits soucis récents dans la bulle. Après avoir été en difficulté contre les Lakers, puis avoir été placé en quarantaine 24 heures pour avoir oublié de passer un test pour le Covid, le Letton est revenu en forme contre Philadelphie cette nuit. Dès le 1er quart-temps, on a vu l'intérieur des Mavs très tranchant, avec notamment une séquence de cinq minutes avec 13 points consécutifs de sa part. De bon augure avant de retrouver les Rockets pour le premier vrai match de la reprise.

Goodnight real ones say it back 🦄🦄pic.twitter.com/54ER8hfGph — Eithen (@IcyPorzingis) July 29, 2020

Avec un Luka Doncic toujours bien en jambes (23 pts, 7 rbds et 6 pds), Dallas s'est imposé en prolongation.

- Ja Morant n'a pas du tout l'intention de laisser les poursuivants des Grizzlies venir leur chourer la 8e place. Le futur Rookie of the Year a été un leader impeccable pour le dernier match de prépa de son équipe contre Miami. Avec 22 points et 12 passes, Morant a été le chef d'orchestre de Memphis et a épuisé les Floridiens

- On a tendance à l'oublier vu qu'il préfère scorer dans d'autres registres, mais Devin Booker est aussi capable de décoller et de mettre un adversaire sur un poster. Cette nuit, l'arrière des Suns a plastifié Pascal Siakam.

- Dans ce match remporté par les Suns, on a vu un Mikal Bridges de haut niveau des deux côtés du terrain (26 points, 5 passes, 3 rebonds, 2 interceptions et 1 contre à 10/12). De quoi rappeler qu'il fait partie d'un club très fermé de joueurs à avoir compilé plus de 200 interceptions et 75 contres avec un pourcentage de true-shooting* (que les spécialistes préfèrent au pourcentage global) d'au moins 68%, sur ses deux premières saisons en NBA. Les autres membres du club : Michael Jordan, Charles Barkley et David Robinson...

Mikal Bridges forme un club étonnant avec Jordan, Barkley et Robinson

- Monty Williams a tenté l'expérience inverse de son homologue Mike Malone avec son tall ball, un very small ball. Dans son line up dans le 4e quart-temps, Elie Okobo, placé au poste 3, était notamment accompagné de JeVon Carter, Ty Jerome et Cameron Payne, trois meneurs de formation, et du seul Frank Kaminsky sous le cercle. Ça a plutôt bien tenu le coup.

- Sur le papier, c'était compliqué pour les Celtics, qui jouaient des Rockets quasiment en full force, avec un cinq composé de... Brad Wanamaker, Carsen Edwards, Romeo Langford, Semi Ojeleye et Robert Williams. Finalement, Boston a tenu le choc pendant presque une mi-temps, avant de se faire découper à la scie sauteuse. James Harden (35 pts) et Russell Westbrook (9 passes) se sont un peu fâchés.

- Harden et Westbrook n'ont jamais été des défenseurs très intenses, mais Carsen Edwards pourra raconter à ses petits enfants qu'il a dunké salement au milieu des deux anciens MVP.

CARSEN EDWARDS OVER RUSS AND HARDEN 😳 pic.twitter.com/bTLErZQCvR — SportsCenter (@SportsCenter) July 29, 2020

La réaction de Brad Stevens a été d'un flegme popovichien : "Je sais que Carsen était pas mal excité par ce qu'il venait de faire, mais moi je croyais qu'on était à -20 à ce moment-là, donc je pensais juste à voir les joueurs se replace en défense".

- La mauvaise nouvelle de la nuit pour Houston, c'est la blessure d'Eric Gordon à la cheville. L'arrière en a pour 15 jours. On sait que Mike D'Antoni n'ouvre pas beaucoup sa rotation et ce forfait pour la reprise est un coup dur.

- Comme sur pas mal d'autres scrimmages, les stars du match OKC-Portland ont globalement été laissées au repos. Chris Paul pour le Thunder et la paire Damian Lillard-CJ McCollum n'ont par exemple pas participé. Une configuration qui, malgré la défaite des Blazers, a permis à Anfernee Simons de se distinguer (23 pts) et à Jusuf Nurkic et Zach Collins de continuer à retrouver la forme.

OKC s'est appuyé sur le collectif, avec 7 joueurs à 10 points ou plus. Andre Roberson, qui fêtait sa première titularisation en NBA depuis 2 ans et demi, n'a pas fait partie de ceux-là, mais il a encore rentré l'un de ses tirs tentés à 3 points de la nuit.

A Portland, Jaylen Hoard est sorti du banc 13 minutes pour 4 points et 3 rebonds.

- Les Spurs ont eux aussi joué small par la force des choses contre Indiana cette nuit : Dejounte Murray, Derrick White, DeMar DeRozan, Lonnie Walker et Jakob Poeltl ont quand même fait le job. C'est toutefois du banc, via Rudy Gay (23 pts) et Keldon Johnson (21 pts), qu'est venue la lumière.

Chez les Pacers, Victor Oladipo, qui continue d'entretenir un semblant de mystère sur sa participation ou non aux matches officiels, à cette fois balancé quelques saucisses et fini à 4/16 au shoot.