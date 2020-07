Quelqu'un a jeté un sort aux Brooklyn Nets, il n'y a pas d'autre explication. On savait depuis mardi que Michael Beasley, l'une des dernières recrues en date, avait été testé positif au Covid-19. On pouvait penser, au vu du nombre de forfaits déjà entérinés, que la franchise attendrait que l'ailier récupère et passe le protocole de quarantaine pour intégrer la bulle de Disney World. Il n'en sera rien. Les Nets doivent chercher un nouveau renfort, puisque selon Shams Charania de The Athletic, Beasley renonce à la saison floridienne.

Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan, Taurean Prince, Wilson Chandler, Nic Claxton, mais aussi le tandem de superstars Kevin Durant-Kyrie Irving, sont tous d'ores et déjà forfait pour la reprise de la saison. De plus, la compagne de Garrett Temple est enceinte et ce dernier devra probablement quitter la bulle pour être à ses côtés lorsque le moment viendra.

Couillu : Shaq voit Brooklyn passer le 1er tour des playoffs

Le pronostic de Shaquille O'Neal, qui voit les Brooklyn Nets passer la premier tour des playoffs grâce à leur connaissance d'un contexte de match sans ferveur de la part des fans, a quand même de plus en plus de plomb dans l'aile. Il faudra déjà réussir à se qualifier pour la post-saison. Heureusement pour Brooklyn, les Wizards, seule équipe capable de les pousser à un barrage, sont privés de Bradley Beal et Davis Bertans...

Jamal Crawford, qui pensait venir dans la bulle pour gratter quelques minutes en sortie de banc avec les Nets, va finir par être l'un des joueurs-clés de l'équipe...