Nikola Jokic réalise une saison exceptionnelle. Dans la lignée de ses Playoffs 2020 réussis dans la bulle, l'intérieur des Denver Nuggets a clairement passé un cap. Même si sa franchise a affiché de l'irrégularité, le Serbe a toujours eu cette capacité à répondre présent.

Ainsi, depuis le coup d'envoi de cet exercice, il s'impose comme un sérieux candidat pour le titre de MVP. Ces dernières semaines, il a été logiquement considéré comme l'un des favoris avec Joel Embiid et LeBron James.

Et dans cette course au trophée Maurice Podoloff, le joueur de 26 ans avait un rendez-vous très important la nuit dernière : un duel avec le double tenant du titre, Giannis Antetokounmpo.

Nikola Jokic dans l'histoire après Chamberlain

Avec le retour en forme des Milwaukee Bucks, sur une série de 5 victoires de suite, cette affiche était attendue... et les Nuggets se sont largement imposés (128-97) ! Malgré Giannis (27 points, 8 rebonds), les Bucks n'ont pas été en mesure de rivaliser.

La faute notamment à un grand Jokic. L'intérieur a signé un triple-double avec 37 points, 11 passes décisives et 10 rebonds. Une véritable démonstration du #15 des Nuggets, qui a profité de cette occasion pour faire l'histoire de la NBA.

En effet, avec cette performance, le natif de Sombor a atteint le cap symbolique des 50 triple-doubles en carrière. Il devient ainsi le second pivot à réaliser un tel exploit depuis Wilt Chamberlain.

"C'est bien évidemment super. Il s'agit d'un accomplissement que je vais pouvoir laisser derrière moi pour mon histoire dans cette ligue. Franchement, c'est cool de me retrouver dans une telle catégorie. Surtout avec l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de ce sport. C'est une belle réussite", a savouré Nikola Jokic face à la presse.

Sans se limiter au poste de pivot, Jokic devient le 9ème joueur de l'histoire à atteindre cette barre. Les autres ? Oscar Robertson, Russell Westbrook, Magic Johnson, Jason Kidd, LeBron James, Chamberlain, Larry Bird et James Harden. Et seulement Robertson et Johnson ont été plus rapides que lui pour le faire. C'est dire...

Tonight, Nikola Jokic became the 9th player in NBA history to reach 50+ career triple-doubles. @EliasSports Oscar Robertson (181)

Russell Westbrook (156)

Magic Johnson (138)

Jason Kidd (107)

LeBron James (97)

Wilt Chamberlain (78)

Larry Bird (59)

James Harden (53)

Jokic (50) pic.twitter.com/lNWGidT3ON — NBA.com/Stats (@nbastats) March 3, 2021

Les Nuggets voulaient que Nikola Jokic marque 50 points… mais il n’en avait rien à secouer

Le MVP, c'est sérieux

On le sait, dans la course au MVP, une statistique comme celle-ci peut compter. En tout cas, elle représente très clairement un argument de poids en faveur de Jokic. Car rien que sur cette saison, il s'agit de son 9ème triple-double.

Grâce à ses copies XXL, il présente aussi ses meilleures moyennes en carrière au niveau des points (27,3), des rebonds (11), des passes décisives (8,6), mais aussi au niveau de ses pourcentages (41,7 à trois points, 88,5 sur la ligne). A seulement 25 ans, il affole donc les compteurs et son coach Mike Malone a tenu à insister sur son impact à Denver.

"Il a seulement 25 ans, c'est incroyable. Il a donc eu 50 triple-doubles, mais il ne faut pas oublier ses 20 matches en carrière où il a raté un triple-double pour un rebond ou une passe. Ça veut simplement dire beaucoup au sujet de sa grandeur. Le gars ne se fatigue jamais. Il ne s'arrête jamais. Et quand il n'était pas sur le parquet, il était aussi à fond sur le banc en train d'encourager ses coéquipiers. Il donnait des ordres pour les rebonds, la défense, le mouvement du ballon. Son apport ne se limite donc pas à son jeu. Quand ton meilleur joueur fait ça, sur le banc, ça envoie un message", a ainsi confié Mike Malone.

Avec son rythme et sa montée en puissance, Nikola Jokic (50) va probablement détrôner Chamberlain (78) chez les pivots au niveau des triple-doubles. Et au passage, le Serbe continue de consolider sa candidature pour le MVP...

MVP Race – Vol. 2 : LeBron, Embiid, Jokic… Qui occupe le trône ?