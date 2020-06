Nikola Jokic exposé au Covid-19, inquiétude chez les Nuggets

Les Denver Nuggets doivent stresser ce lundi. Le média serbe Novarsonline vient d'annoncer qu'un joueur des U19 du Partizan Belgrade, Nikola Jankovic, venait d'être testé positif au Covid-19. Pourquoi la franchise du Colorado devrait-elle s'inquiéter ? Parce que Jankovic a récemment joué un match à Belgrade avec son équipe et que Nikola Jokic se trouvait dans la salle et même à un moment au bord du terrain...

C'est ce même match où l'on a pu voir le pivot All-Star particulièrement aminci, en train de saluer tout un tas de joueurs sans véritable attention pour les recommandations sanitaires du moment. La superstar du tennis Novak Djokovic était également présent et on a pu le voir le week-end dernier lors d'un tournoi en Serbie en train de faire des câlins à des ramasseurs de balle...

On espère évidemment pour Nikola Jokic et toutes les personnes présentes qu'elles n'ont pas été contaminées. Mais le risque est important et pourrait bouleverser quelque peu les plans de Denver et de son pivot. Jokic n'est pas encore rentré aux Etats-Unis et s'il est testé positif dans les prochains jours, difficile de l'imaginer entrer sur le territoire avant d'avoir observé une période de quarantaine et d'avoir été à nouveau testé.

Pour rappel, les joueurs invités à entrer dans la bulle de Disney World Resort pour reprendre la saison NBA doivent avoir effectué un contrôle négatif avant d'avoir le droit d'y entrer à la mi-juillet.