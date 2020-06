Pas en sécurité, John Wall aurait boycotté la reprise de la NBA

Victime d'une rupture du tendon d'Achille, John Wall n'a plus foulé les parquets NBA depuis décembre 2018. Forfait pour l'intégralité de cet exercice, le joueur de 29 ans a annoncé son intention d'attendre la saison 2020-2021 pour faire son grand retour.

Pour justifier cette décision, le meneur des Washington Wizards a expliqué vouloir prendre son temps concernant sa rééducation. Mais en réalité, même en bonne santé, Wall n'aurait pas participé à cette fin de saison. En effet, le natif de Raleigh estime que la bulle mise en place par la NBA à Disney n'est pas assez sécurisée par rapport à l'épidémie du coronavirus.

"Personnellement, si j'étais en mesure de jouer, je ne me serais pas rendu à Orlando, pour être franc. Je n'ai pas le sentiment que ça sera sûr.

De mon côté, je ne me sentirais pas en sécurité là-bas. Je comprends pourquoi ils veulent le faire. Et ce qu'ils veulent essayer de mettre en place. Mais moi, je n'y serais pas allé.

Même en bonne santé, je n'aurais pas envie de jouer. Pourquoi je prendrais un tel risque ? Pour jouer 8 matches ?

Je ne vais pas me rendre à un endroit pour 8 matches et ensuite revenir à la maison", a lancé John Wall pour The Tuff Juice Podcast.

Au passage, John Wall a également indiqué qu'il soutenait la position de Kyrie Irving. Pour rappel, le meneur des Brooklyn Nets veut lui boycotter cette reprise pour ne pas détourner l'attention médiatique par rapport au combat contre le racisme. En tout cas, peu importe la raison d'un éventuel boycott, les joueurs NBA ont jusqu'au 24 juin pour se décider.