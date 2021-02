Comment les Pelicans ont bouclé un comeback historique contre les Celtics

Vendredi soir, les New Orleans Pelicans subissaient de plein fouet le retour des Phoenix Suns. Malgré 11 points d’avance dans le quatrième quart temps, les joueurs de Stan Van Gundy concédaient une défaite de 18 points contre Chris Paul et compagnie. Ils se dirigeaient vers une nouvelle déculottée hier soir. Avec 24 longueurs de retard (55-79 devant les Boston Celtics alors qu’il restait un peu plus de minutes à jouer dans le troisième quart.

Ça ne sentait pas bon. Puis les Pelicans se sont révoltés. D’abord en s’appuyant sur l’un de leurs points… faibles. La défense ! Souvent incapables de contenir leurs adversaires, les troupes de New Orleans se sont efforcés de stopper les attaquants possession après possessions. Ils n’ont encaissé que 36 points en limitant les Celtics à 32% de réussite aux tirs jusqu’à la fin de la partie, prolongation incluse. Pour finalement l'emporter (120-115).

CQFR : Harden et Brooklyn en chaleur, la remontada de NOLA

« J-Hart et moi, nous avons pour mission de défendre sur les meilleurs joueurs adverses tous les soirs. On a vraiment essayé de faire de notre mieux pour les ralentir hier soir. Mais ce n’était pas que nous, on a tous assuré de ce côté du terrain », confiait Lonzo Ball.

Le meneur reste modeste. Mais il a été l’un des artisans de la victoire avec 16 points, 6 rebonds et 2 interceptions. Josh Hart compilait lui 17 points et 10 rebonds. Ensemble, ils ont contribué à ralentir Jaylen Brown (25 pts à 7 sur 23) et Kemba Walker (14 pts à 5 sur 21). De l’autre côté du parquet, les Pelicans se sont tournés vers leurs deux stars habituelles. Brandon Ingram et Zion Williamson.

Les deux camarades ont encore fait un carton. 33 points pour le premier, 26 pour le second. Dont 24 au retour des vestiaires. Le premier choix de la draft 2019 était complètement déchaîné en deuxième mi-temps. D’ailleurs, Van Gundy lui a confié la dernière action – un privilège qui revient habituellement à Ingram – alors que les Pelicans comptaient encore un point de retard (105-106) à 10 secondes du buzzer.

« Avoir la balle à la fin, ça signifie beaucoup pour moi », avouait le jeune homme.

Et il a délivré. Williamson a provoqué le switch avant d’agresser Tristan Thompson balle en main pour inscrire un layup avec la faute. Mais Jayson Tatum (32 pts) a égalisé sur l’ultime possession pour arracher la prolongation. Quelques minutes plus tard, Zion était à nouveau en position de donner la victoire aux siens. Cette fois-ci, il a servi Ingram qui a planté le trois-points décisif à 33 secondes de la fin de l’overtime.

« Quand je joue le pick-and-roll, j’essaye toujours de faire la bonne lecture », assure le sophomore. « Il était bien placé, j’ai fait la passe et comme on l’a vu, Brandon est fait pour ces moments-là. »

Les Pelicans ont donc réussi à remonter 24 points en une mi-temps, un record de franchise. Ça va mieux du côté de New Orleans. Le bilan est encore négatif (13 victoires, 17 défaites) mais ça commence à s’équilibrer après un début de saison catastrophique.