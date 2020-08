Pendant ce temps là, Damian Lillard rentre à Portland

On ne sait pas si la saison NBA ira à son terme. Mais celle de Damian Lillard est probablement terminée. Le meneur All-Star des Portland Trail Blazers a quitté la bulle, direction l’Oregon. Pas en guise de protestation. C’est simplement qu’il s’est blessé au genou et doit donc se rendre au sein d’un centre médical mieux équipé que celui de la bulle Disney. Il y fera examiner sa jambe.

Damian Lillard will leave the NBA campus in Orlando on Thursday & return to Portland for further examination of his injured right knee. Lillard's availability to return to the Orlando campus is yet to be determined. Further updates will be provided as necessary.

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 27, 2020