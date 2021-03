Phoenix a préféré Ayton à Doncic, un ancien scout explique pourquoi

En 2018, les Phoenix Suns et les Sacramento Kings ont drafté Deandre Ayton et Marvin Bagley Jr, plutôt que Luka Doncic ou Trae Young, tous les deux devenus All-Stars très rapidement. Si le choix des Kings a été a paraît-il été motivé par des relations compliquées entre Vlade Divac et le clan Doncic, entre autres, on a finalement peu entendu les Suns à ce sujet. Ayton fait un début de carrière très honorable et est titulaire dans une équipe de Phoenix ambitieuse et pour le moment qualifiée en playoffs avec l'avantage du terrain. Mais le Bahaméen n'a clairement pas le talent du Slovène...

L'ancien scout des Suns Antonio Williams a expliqué sur Basketball Network ce qui a finalement conduit son ex-franchise à opter pour Deandre Ayton plutôt que pour Luka Doncic.

"Avec Deandre, on voyait les choses qu'il était capable de faire tout de suite en NBA avec sa taille. Il avait ces qualités athlétiques, cette dextérité et cette agilité qu'il pouvait apporter immédiatement. Evidemment qu'on savait que Luka allait être fort. On savait aussi que Trae Young allait être fort. Mais quand on regardait Deandre, on voyait quelqu'un qui pouvait contribuer tout de suite et on n'avait pas ça dans notre roster. Il faut aussi se demander qui est le plus prêt, qui a le meilleur potentiel, ou même si l'un des joueurs va simplement accepter de faire un workout avec vous".

Luka Doncic a semble-t-il refusé de s'entraîner devant le staff des Suns à l'époque, malgré la présence d'Igor Kokoskov, l'ancien sélectionneur de la Slovénie depuis parti entraîner le Fenerbahçe. On imagine quand même qu'il n'aurait pas refusé de porter le maillot de Phoenix si la franchise avait finalement porté son choix sur lui...