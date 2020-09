P.J. Tucker, le King dans le corner ?

Draymond Green a troqué sa tunique de joueur pour celle de consultant pendant l’été. Parce que ses Golden State Warriors ne sont pas invités dans la bulle Disney. Les analystes de l’ancien DPOY sont plutôt intéressantes dans l’ensemble, avec un regard très technique. Hier, ce n’est pas un décryptage mais plutôt une affirmation de Dray qui a fait parler : l’intérieur des Dubs a encensé PJ Tucker, l’ailier le pivot des Houston Rockets.

Tuck may be the best Corner 3 point shooter in NBA history...

— Draymond Green (@Money23Green) September 7, 2020