Les Raptors ne sont pas passés loin de laisser tout le monde en plan…

Les Toronto Raptors étaient les premiers à évoquer publiquement l’idée d’un boycott du Game 1 des demi-finales de Conférence. Et vu comment ils se sont faits malmenés, ils auraient peut-être dû. Ils ont été devancés par les Milwaukee Bucks mercredi dernier. Giannis Antetokounmpo et ses partenaires ont refusé de jouer le Game 5 prévu contre le Magic. Une décision qui a surpris tout le monde puisque les joueurs du Wisconsin n’ont prévenu personne au préalable. Mais les Raptors réfléchissaient à d’autres options, encore plus radicales, pour protester contre les violences policières et les discriminations aux Etats-Unis.

« On était proches de partir », avoue Serge Ibaka. « Nous étions vraiment proches de le faire. Mais nous avons trouvé une solution en tant que groupe. On est resté ici et on est là pour une raison. Pas seulement pour jouer au basket mais aussi pour utiliser notre plateforme afin de faire changer les choses. »

« Je pense que nous avons vraiment envisagé de quitter la bulle », ajoute Kyle Lowry. « Nous l’aurions fait sans les engagements de la NBA et du syndicat. »

Les champions en titre qui boycott les playoffs, ça aurait été un message très fort. Mais avec quel impact sur la durée ? Une fois l’information digérée, pas sûr que ça puisse vraiment faire évoluer la situation. C’est ce que les joueurs ont conclu en tout cas.