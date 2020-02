Reggie Jackson pourrait être bientôt libéré par les Detroit Pistons et rebondir dans une équipe bien plus ambitieuse : les Los Angeles Clippers.

Alors que les Los Angeles Clippers étaient jusqu'ici en bataille avec leurs voisins des Lakers sur le dossier Darren Collison, ils pourraient bien avoir changé de cible. Selon Marc Stein du New York Times, Reggie Jackson, le meneur des Detroit Pistons, pourrait prochainement être libéré via un buy-out. Si tel est le cas, les Clippers sont sur le coup et motivés à l'idée d'ajouter Jackson à leur rotation arrière.

Le début de saignée qui s'est effectué chez les Pistons avec le trade du franchise player Andre Drummond est un signal assez clair pour Reggie Jackson. La franchise ne compte pas vraiment sur les joueurs expérimentés et semble vouloir faire place aux jeunes en attendant des jours meilleurs.

Cette saison, Reggie Jackson tourne à 15.4 points et 4.5 passes de moyenne à 40.3%. Il n'a disputé que 11 matches depuis la reprise, dans cette équipe dont il porte les couleurs depuis la saison 2014-2015.

Les stats de Reggie Jackson en 2019-2020