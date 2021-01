Reggie Jackson a frôlé le ridicule avec une « Chris Webber »

Reggie Jackson a réalisé l'un de ses meilleurs matches de la saison. Lors du succès des Los Angeles Clippers contre le Miami Heat (109-105), le meneur a compilé 16 points, 8 rebonds et 6 passes décisives. En l'absence de Patrick Beverley, il a parfaitement assumé son rôle.

Et pourtant, sur cette partie, l'ancien des Detroit Pistons a frôlé le ridicule... A moins de 30 secondes de la fin de la rencontre, Jackson s'est retrouvé en difficulté face à la défense agressive du Heat. Sa première réaction ? Demander un temps-mort. Logique. Sauf qu'il avait oublié un gros détail : les Clippers n'avaient plus de temps-mort.

Pour cette erreur, Jackson a donc été sanctionné d'une faute technique. Tyler Herro a marqué le lancer-franc gratuit et Bam Adebayo a claqué un dunk dans la foulée. En quelques secondes, le match était relancé avec un Heat à trois points.

Reggie Jackson called timeout, but the Clippers has none left. Serge Ibaka and the team consoled him after the error. pic.twitter.com/TOrU9Gt8b7

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) January 29, 2021