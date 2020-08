RIP Cliff Robinson, l’ancien All-Star est mort à 53 ans

On va finir par ne plus avoir assez de larmes à pleurer à cause de cette foutue année 2020. Clifford Robinson, l'ancien joueur et All-Star de Portland, Phoenix, Detroit, Golden State et New Jersey, est mort samedi, annonce Yahoo Sports, sans que les raisons de son décès aient été précisées.

Les fans de basket qui ont grandi dans les années 90 se souviennent forcément de "Cliff" et de son bandeau. Super défenseur, intérieur pionnier capable de shooter et à la santé inoxydable (il a joué 18 saisons en NBA et jusqu'à l'âge de 40 ans), Robinson avait été All-Star sous le maillot des Blazers en 1994, après avoir été élu meilleur 6e homme de l'année passée. Avec Phoenix, où il a participé à la reconstruction des Suns après le départ de Kevin Johnson, et Detroit, il a également élu dans le meilleur cinq défensif de la ligue en 2000 et 2002.

La NBA pleure Chadwick Boseman, fan hardcore de basket et acteur culte

L'après-carrière de Clifford Robinson avait été marquée par sa participation à l'émission Survivor (le Koh Lanta américain), sa présence dans la délégation américaine formée par Dennis Rodman pour développer le basket en Corée du Nord et son investissement dans le business du cannabis. En 2017, il avait été victime d'une hémorragie cérébrale qui l'avait provisoirement privé de l'usage de ses membres, puis été opéré d'une tumeur à la mâchoire l'année suivante.

Clifford Robinson quitte cette terre en tant que 5e meilleur marqueur de l'histoire des Portland Trail Blazers. Après Kobe Bryant et Wes Unseld, la NBA perd encore une ancienne gloire cette année.