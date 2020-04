Quelques jours seulement après avoir été déclaré négatif au coronavirus, Rudy Gobert est déjà en train de s'entraîner et d'espérer une reprise de la saison.

Ce week-end, Rudy Gobert était officiellement débarrassé du COVID-19, environ 3 semaines après avoir été le premier grand nom touché par ce coronavirus. Après cette bonne nouvelle, on se demandait combien de temps il faudrait au pivot du Utah Jazz pour reprendre une activité normale. Il a donné lui-même la réponse à cette question en postant son retour à l'entraînement mardi, lors d'une séance de foncier, gants de boxe à l'appui. Un message simple : "Back at it".

Back at it Une publication partagée par Rudy Gobert (@rudygobert27) le 31 Mars 2020

Rudy Gobert est maintenant comme tous les autres joueurs de la ligue : dans l'attente. Pour l'heure, rien n'indique que la compétition sera en mesure de reprendre avant le mois de juillet au minimum. Les rassemblements sont interdits aux Etats-Unis et la perspective de matches à huis clos durant l'été est toujours la plus crédible à l'heure qu'il est, si toutefois la saison est maintenue.

