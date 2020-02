Rudy Gobert sur le fail des arbitres : « Ce sont des êtres humains »

Rudy Gobert s'est retrouvé impliqué, un peu malgré lui, dans la polémique de la nuit en NBA. En essayant de contrer une tentative de lay-up de Damian Lillard à 13 secondes de la fin contre Portland, le pivot du Utah Jazz a commis un goaltending, puisque le ballon avait rebondi contre la planche au préalable. Les arbitres ne l'ont pas sifflé et le Jazz a pu s'éviter une prolongation. Lillard, lui, a dégoupillé après la rencontre. Rudy Gobert s'est vu interrogé sur cet incident et a évidemment reconnu l'erreur qui a profité à son équipe.

"J'ai juste essayé de jouer le ballon. Evidemment, après avoir regardé le replay, on peut voir que c'est un goaltending. Moi j'ai juste essayé de le jouer et des goaltendings arrivent souvent. Ça fait partie du jeu. C'est juste une action. C'est ce dont les gens vont parler. Ils ne vont pas dire qu'on a remonté 12 ou 14 points de retard à la mi-temps, qu'on a été bons collectivement et qu'on s'est battu pour revenir. C'était la dernière action donc les gens vont se souvenir de ça. Les erreurs, ça arrive. Les arbitres sont des êtres humains et j'ai le sentiment que ça fait partie du jeu", a déclaré le Français au micro d'ESPN.

Voilà qui ne consolera sans doute pas Damian Lillard et les Blazers. Le Jazz, pour sa part, avait vraiment besoin d'une victoire après cinq défaites consécutives. L'incompétence du trio arbitral du soir et leur propre fighting spirit justement souligné par Rudy Gobert, leur ont permis de repartir du bon pied. Pour Portland, 9e à l'Ouest avec deux victoires de retard sur le 8e Memphis, tout ça est en revanche beaucoup plus fâcheux...