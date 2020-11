Fox Sport propose des trades absurdes pour Russell Westbrook, les Blazers réagissent

Nick Wright est l’une des voix des débats NBA aux Etats-Unis. Un éditorialiste avec des prises de position affirmée, comme Stephen A. Smith ou Skip Bayless. Leurs analystes ne sont pas toujours les plus intéressantes (no offense) mais ce sont eux qui sont à la télévision. Alors, il s’est logiquement exprimé sur la situation de Russell Westbrook, comme tous ses compères.

Russell Westbrook veut quitter Houston et demande son trade !

Le journaliste a mis au point quatre transferts pour le meneur All-Star des Houston Rockets après que ce dernier ait réclamé son départ du Texas.

.@getnickwright's potential trades for Russell Westbrook: Portland — McCollum & Collins

Cleveland — Love & Osman

Sacramento — Hield + 1st

Indiana — Brogdon & Turner "They all work, who says no to any of them? I say nobody." pic.twitter.com/RVSFvPBI98 — First Things First (@FTFonFS1) November 12, 2020

L’un d’entre eux le mènerait donc aux Cleveland Cavaliers en l’échange de Kevin Love et Cedi Osman. Si là, à la limite, le package peut éventuellement intéresser les Rockets, on a du mal à comprendre quelle serait la finalité pour les Cavs. Ils viennent de drafter deux combo guards, Collin Sexton et Darius Garland, qui ne cohabitent pas encore parfaitement ensemble, et les dirigeants viendraient coller un meneur dans les pattes de leurs deux jeunes ?

Pourquoi embourber la masse salariale avec 131 millions sur trois ans alors que la franchise de l’Ohio essaie de se reconstruire ? Faire venir Westbrook est intéressant si l’équipe veut rester compétitive mais, dans ce cas-là, elle n’a aucun intérêt à se séparer de Love. C’est non.

Le deuxième trade implique les Sacramento Kings. Buddy Hield et un pick contre l’ancien MVP. De’Aaron Fox et Russ peuvent-ils cohabiter à la mène ? Pour nous, c’est encore non. Nick Wright tente ensuite de renforcer les Indiana Pacers en lâchant Myles Turner et Malcolm Brogdon contre RW. Si les Rockets auraient tout intérêt à foncer sur cette offre, on imagine mal les Pacers céder.

En remplaçant Brogdon par Victor Oladipo, pourquoi pas. Et encore. Malcolm Brogdon est la pierre centrale de cette équipe avec Domantas Sabonis. Indiana ne voudra pas le lâcher.

Vient enfin l’offre des Portland Trailblazers : C.J. McCollum et Zach Collins. Mais pourquoi donc ? Russell Westbrook ne défend pas plus que C.J. McCollum (malgré qu’il ait sans doute plus de potentiel de ce côté-là) et il est moins adroit. Alors pourquoi l’associer à Damian Lillard ? Tout ça n’a aucun sens. Mais au moins, ça a bien fait rire les Blazers.

damn😂😂😂😂😂 — Jusuf Nurkić (@bosnianbeast27) November 13, 2020

