Shaq veut baisser le panier pour les femmes, Candace Parker n’est pas du tout d’accord

La plupart des stars WNBA sont fermement contre le fait d'avoir des règles et des outils de jeu différents de ceux des hommes. Malgré ça, certains continuent d'envisager des choses un peu funky pour que les rencontres féminines soient plus spectaculaires (à leurs yeux, en tout cas...). Réduire le terrain, baisser le cercle ou même la durée des matches sont des adaptations fréquemment évoquées. Sur le plateau de TNT, Shaquille O'Neal a cru bon de défendre l'une de ces mesures qui, selon lui, attirera davantage de public. Malheureusement pour lui, Candace Parker, la superstar WNBA, nouvelle joueuse du Chicago Sky, ne partageait pas du tout son avis.

"Il y a 10 ans, il y avait un grand écart entre la WNBA et la NBA. Aujourd'hui, il s'est réduit. J'ai une solution pour que les deux soient à niveau égal. En beach-volley féminin, le filet est quelques centimètres plus bas. Si on baissait le panier pour que vous puissiez toutes dunker comme nous, tu ne crois pas que ça vous donnerait plus de visibilité que vous en avez aujourd'hui ?

Vous avez tout ce que l'on a. Le step-back, le pull back, etc... Mais je ne vois pas beaucoup de joueuses claquer un dunk à deux mains..."