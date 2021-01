Sixers – Nuggets menacé : seulement 6 joueurs à Philly !

La NBA s’est fait une frayeur avant-hier soir. Alors que les Philadelphia Sixers affrontaient les Brooklyn Nets, Seth Curry a appris en cours de jeu qu’il était positif au COVID-19. Sauf que le match avait déjà débuté depuis plusieurs minutes ! Heureusement, Curry, asymptomatique, était laissé sur le banc (où il portait un masque) en raison d’une douleur à la cheville. Ça aurait pu être beaucoup plus problématique s’il avait pris place sur le terrain…

Seth Curry positif au COVID-19, la panique aux Sixers

Il n’empêche que plusieurs de ses coéquipiers sont désormais cas contacts. Ce qui ne laisse à la franchise de Pennsylvanie plus que six joueurs valides pour la rencontre de ce soir contre les Denver Nuggets. Ben Simmons, Dwight Howard, Tony Bradley, Tyrese Maxey, Isiah Joe et Dakota Mathias.

Sept autres athlètes respectent pour l’instant le protocole sanitaire mis en place par la ligue. Dont Joel Embiid, qui était assis à côté de Seth Curry sur le banc. Un membre du staff a également été testé positif au COVID-19.

Selon ESPN, les Sixers espèrent qu’au moins deux des joueurs pour l’instant écartés du groupe seront rendus disponibles par la ligue d’ici ce soir. Dans le cas contraire, le match sera probablement annulé et reporté.