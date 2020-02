Skal Labissiere prend la direction des Atlanta Hawks

Les Atlanta Hawks continuent de se renforcer à l'intérieur. Après la récente arrivée de Clint Capela en provenance des Houston Rockets, la franchise de Géorgie vient de mettre la main sur Skal Labissiere ! Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, le jeune joueur de 23 ans a été envoyé par les Portland Trail Blazers avec de l'argent. Et de son côté, l'insider Chris Haynes a précisé qu'Atlanta avait récupéré 2 millions de dollars pour l'ancien joueur des Sacramento Kings.

Portland is trading Skal Labissiere and cash to Atlanta, league source tells ESPN.

*correction: Portland sending $2M to Atlanta. Skal will be absorbed into space. https://t.co/dKtGpsQlWk

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) February 6, 2020