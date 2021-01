Stephen Curry cible des critiques, Draymond Green répond

Hormis LeBron James, il est difficile de trouver un joueur qui est critiqué plus souvent que Stephen Curry. Et encore, même le King n’a pas le droit au traitement injuste réservé au meneur des Golden State Warriors. Il y a une colonne de haters prêts à le dézinguer pour tout ce qu’il fait ou ne fait pas.

Parmi ce qui est reproché au double-MVP (tout de même), il existe ce fameux mythe selon lequel il ne serait pas capable de porter une franchise. Draymond Green a profité des 62 points de son camarade pour riposter.

« Tout le monde cherche toujours une raison pour s’en prendre à Steph. ‘Il n’a jamais été élu MVP des finales.’ Ou ‘il ne porte pas une équipe.’ Si je ne me trompe pas, il nous a porté plutôt loin en 2015. Et pour être honnête, il a porté toutes nos équipes. »

Draymond Green inclut aussi celle avec Kevin Durant. Et pour cause, si KD avait autant d’espaces, c’est parce que les défenses préféraient souvent rester à deux ou trois sur Stephen Curry, quitte à laisser l’un des meilleurs attaquants de tous les temps libre de tout marquage. C’est encore plus le cas maintenant qu’il est entouré de Kelly Oubre ou Andrew Wiggins. Et ça ne l’a pas empêché de planter 62 pions hier soir.

Des chiffres et des lettres : retour sur les 62 points fantastiques de Stephen Curry