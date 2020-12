Stephen Curry, bientôt un joueur des Warriors à vie ?

Stephen Curry est les Golden State Warriors et les Golden State Warriors sont Stephen Curry. Double-MVP, triple champion NBA, visage de la révolution du jeu, il est surtout l’icône de la franchise californienne. Impossible de l’imaginer sous une autre tunique. D’ailleurs, lui non plus, ne se voit pas évoluer ailleurs. Une extension serait même dans les tuyaux.

« On a des discussions. [Finir ma carrière aux Warriors] est un objectif très important pour moi. Il n’y a que quelques joueurs qui ont atteint les sommets en jouant pour une seule organisation. Ce serait un superbe accomplissement. »

Les Warriors et Stephen Curry ont jusqu’au 21 décembre pour signer une prolongation de contrat. Le joueur de 32 ans peut obtenir jusqu’à 156 millions sur trois ans. Un montant record. Le premier joueur de l'Histoire à plus de 50 millions la saison. Il serait alors lié à sa franchise jusqu’en 2025.

Curry envisagerait justement de jouer au moins seize saisons dans la ligue, comme son père, Dell Curry. Cela ferait pile seize saisons une fois arrivé en 2025. Prolongation ou pas, il semble de toute façon assez évident qu’il finira sa carrière là où elle a commencé, à Golden State.

