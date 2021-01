Troisième titularisation de suite pour Théo Maledon avec l'Oklahoma City Thunder. Et le Français a encore été intéressant ! En l'absence de George Hill, le jeune meneur de jeu dispose de la confiance de son entraîneur Mark Daigneault. Et pour l'instant, l'ancien de l'ASVEL se montre largement à la hauteur.

Après des copies plutôt intéressantes contre les Portland Trail Blazers et les Phoenix Suns, le #34 pick de la Draft 2020 a crevé l'écran la nuit dernière. Bien aidé par la défense très permissive des Brooklyn Nets, le Tricolore s'est distingué malgré la défaite de son équipe (125-147).

Auteur de 24 points (son record en carrière en NBA), Maledon a été le meilleur marqueur de son équipe, à égalité avec son leader Shai Gilgeous-Alexander. Et sa performance va tout simplement rester dans l'histoire.

En effet, pour marquer ses 24 points, le natif de Rouen a été particulièrement efficace. Un joli 8/9 aux tirs avec un parfait 6/6 à longue distance ! Et justement, avec 6 paniers primés marqués, il égale tout simplement le record dans ce domaine pour un rookie du Thunder, co-détenu désormais avec Terrance Ferguson.

Pour ne rien gâcher, il est par contre le seul à avoir réalisé une telle performance sans le moindre raté. Si la défense des Nets a été très permissive avec lui, Maledon a aussi affiché une vraie confiance. A la moindre défaillance de ses adversaires, il n'a jamais hésité à prendre sa chance. Avec une grande réussite pour le coup. Pour l'anecdote, il aurait même pu réaliser un 7/7 à trois points sans un tir réussi mais mordu.

"Il est très stable, il est très solide, il a l'habitude de jouer avec un certain rythme. Et de notre côté, nous l'encourageons vraiment à être plus agressif et à jouer avec encore plus de jus. Sur cette rencontre, il a vraiment beaucoup apporté pour nous", a apprécié Daigneault.

"Il a bien joué, a eu un coup de chaud pour nous et a surtout joué juste. Je pense qu'il est capable de faire ça plus souvent. Il travaille très dur et réalise souvent les bons choix. Les dieux du basket le récompensent. J'ai l'impression qu'il progresse tous les jours et je suis impatient de le voir grandir", a confié Gilgeous-Alexander.