Tom Thibodeau a pris du recul mais veut toujours coacher en NBA

On pensait qu'il serait l'homme idoine pour la jeunesse des Minnesota Timberwolves au moment de sa nomination en 2016. Mais trois ans plus tard, le constat d'échec est là. Personne n'a progressé, une star s'en est allée et même s'ils ont retrouvé les playoffs, ça n'a été qu'éphémère. Tom Thibodeau a donc logiquement pris la porte en cours de saison dernière, lui qui était aussi président des opérations basket. On lui a reproché sa gestion de l'épisode Jimmy Butler mais aussi sa vision obsolète du basket et ses rotations trop serrées. Sa réputation en a pris un coup, si bien qu'il est bien compliqué de lui voir un avenir en NBA. Mais lui ne compte pas en rester-là même s'il admet qu'un break est nécessaire.

"Oui, je veux coacher. Je l'ai toujours su. Je fais beaucoup d'autres choses comme visiter New York, Chicago, Los Angeles, Las Vegas, Orlando et Miami. J'ai acheté une maison sur la plage et je l'ai renvoyé, c'était intéressant. Certains disent que j'étais trop impliqué. J'ai aussi un peu travaillé pour la télévision et rendu visite à des coaches, des équipes... mais aussi d'autre choses comme lire et me détendre."

Quand on connait l'amour de Tom Thibodeau pour le basket, c'est que ses proches ont sûrement insisté pour qu'il prenne un peu de recul sur sa carrière d'entraîneur.