Trae Young fait déjà très mal au crâne sur les shoots lointains

Vous vous demandiez de quelle manière Trae Young abordait cette nouvelle saison pleine d'ambitions pour les Atlanta Hawks ? Et bien, le meneur All-Star n'a pas l'air de vouloir arrêter de shooter depuis le parking en NBA. Une courte vidéo postée cette semaine montre que celui qui a vu débarquer une petite armada de recrues (Rajon Rondo, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Kris Dunn et on en passe), continue de s'entraîner dans cet art qu'il est l'un des rares à maîtriser aussi bien dans la ligue.

C'est officiel : Atlanta a l’une des plus excitantes teams de l’Est

Rater deux tirs consécutifs, c'est presque interdit pour l'ancien meneur d'Oklahoma. Et comme le note bien @ATLHawksFR, lui rappeler que la ligne à 3 points est à 7,25 mètres peut s'avérer utile au cours de la saison, même si on est toujours preneurs du spectacle que propose Trae Young.

On lui dit que la ligne à 3 points c'est celle à 7m25 ?pic.twitter.com/QlMplAzaEN — Schlenk Nation France 🐦 (@ATLHawksFR) November 26, 2020

Avec Trae Young, il n'y a pas de prières de l'autre bout du terrain. Juste des jump shots un peu lointains...