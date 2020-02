Tyler Johnson, bonne affaire en vue sur le marché des joueurs coupés

Si la trade deadline a marqué la fin de tout échange possible cette saison, les franchises peuvent toujours modifier leur effectif par d'autres moyens. Et en cette période, c'est un peu la valse des joueurs coupés. Dion Waiters a été remercié par Memphis, tout comme Isaiah Thomas par les Clippers. À Phoenix, on a voulu se délester d'un joueur pour laisser un spot disponible, et c'est Tyler Johnson qui a été prié de faire ses valises. Décevant et très cher (19M cette saison !!), Tyler Johnson pourrait tout de même intéresser de nombreuses équipes en vue des playoffs. Les Lakers, qui étaient sur Darren Collison et à la recherche d'un point guard, pourraient lui passer un coup de fil.