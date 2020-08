Un rookie des Sixers pour stopper Jayson Tatum ?

Encore des retrouvailles. Comme en 2018 et 2019, les Boston Celtics et les Philadelphia Sixers vont croiser le fer en playoffs. Le renouvellement d’une grande rivalité dans les années 80. Leurs deux dernières confrontations au printemps ont toujours tourné à l’avantage de la franchise du Massachusetts. Sauf que les deux équipes se défiaient au second tour des playoffs. Là, elles s’affronteront dès leur entrée en matière. Avec des 76ers diminués par la blessure de Ben Simmons. Mais en l’absence de l’Australien, Brett Brown songe à faire confiance à un rookie. Matisse Thybulle.

« Il va avoir un rôle défensif très important sur cette série », prévient son coach.

Au point où le vingtième choix de la draft 2019 pourrait débuter les rencontres. Parce qu’en face, les Sixers doivent affronter Jayson Tatum. L’ailier All-Star est un scoreur pur sur lequel Matisse Thybulle est donc susceptible d’être envoyé en mission. Une responsabilité importante pour celui qui n’a joué que 65 matches en NBA jusqu’à aujourd’hui (4,7 points de moyenne). Le sort de sa franchise dépendra en grande partie de ses performances.

Previews playoffs NBA : Boston Celtics (3) vs Philadelphia Sixers (6)