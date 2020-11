Certains commençaient à se demander si Gregg Popovich n'allait pas faire de Tim Duncan son héritier sur le banc de touche des San Antonio Spurs. A priori, ça ne se passer pas comme ça. Après une saison passée comme assistant coach de son mentor en NBA, le légendaire Big Fundamental va quitter son poste.

Selon Marc Stein du New York Times, ce move n'est pas une surprise en interne, où tout le monde, Duncan y compris, avait le sentiment que l'expérience ne devait pas durer plus longtemps. Le quintuple champion NBA va donc retrouver son rôle au sein de la section de développement des joueurs pour la saison 2020-2021.

Pour la stat, Tim Duncan aura été head coach à une reprise dans sa carrière en NBA, en l'absence de Gregg Popovich. C'est lui que Pop avait désigné en son absence en mars dernier pour être coach principal contre les Charlotte Hornets.

Quand Tim Duncan avouait n’en avoir rien à cirer de Michael Jordan

Si la course à la succession de Gregg Popovich doit se jouer en interne - Pop n'a pas encore arrêté, mais on sait que le moment approche, surtout au vu des résultats de la dernière saison - Becky Hammon continue de faire partie des prétendants les plus sérieux. L'ancienne star de WNBA s'occupe déjà des Spurs en Summer League et est l'une des membres du staff avec le plus de responsabilités à San Antonio.

Pour rappel, Tim Duncan était venu prêter main forte avec Gregg Popovich en juillet 2019, trois ans après sa retraite de joueur. Il aura malheureusement vécu la première saison des Spurs sans qualification pour les playoffs depuis 23 ans.

Tim Duncan et l'art perdu du bank shot