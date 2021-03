La deadline étant passée, on a désormais droit à la seconde valse, celle des joueurs coupés. Certaines équipes, ne comptant plus sur certains éléments, ont attendu jeudi soir afin de les refourguer. Mais n'ayant pas trouvé preneur, les franchises ont donc tout simplement coupé ces joueurs. Cette année, les deux cas les plus intéressants sont LaMarcus Aldridge et Andre Drummond.

Le premier s'interroge toujours et le second aurait déjà choisi de rejoindre les Lakers. Une belle opportunité pour lui de concourir pour le titre et de côtoyer deux des meilleurs du monde. Sauf qu'il aura un impact moindre et que l'expérience se terminera sans doute cet été. Selon les dernières indiscrétions d'Adrian Wojnarowski, le pivot a tous ces facteurs en tête et doit même rencontrer une autre équipe !

Le pape du scoup NBA annonce que l'ancien des Pistons va écouter les Boston Celtics. Les C 's auraient même de fortes chances de le convaincre. Entre Andre Drummond et les Celtics, l'histoire a des allures de serpent de mer depuis des années. Mais Danny Ainge ne s'est jamais hasardé à un trade pour le récupérer. Surtout à son tarif (25M la saison).

En envoyant Daniel Theis à Chicago, le GM bostonien a fait un peu de place dans la raquette. Et s'il devait venir, Andre Drummond serait sans doute titulaire avec Robert Williams comme concurrent. On se dirige donc vers une lutte entre Lakers et Celtics pour s'offrir le quadruple meilleur rebondeur NBA

