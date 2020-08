Comment Victor Oladipo a ranimé les rumeurs d’un trade au Heat

Il en faut peu pour… enflammer les rumeurs sur la toile. Pour Victor Oladipo, il a suffi d’une conversation un poil trop étendue avec plusieurs joueurs du Miami Heat pour que les spéculations autour de son arrivée prochaine en Floride soit remises sur le tapis.

Les joueurs NBA ont l’habitude des caméras et ils savent que leurs faits et gestes sont épiés. Ils ne vont pas discuter comme ça ouvertement d’un éventuel transfert. Surtout que dans le cas d’Oladipo, ça ne dépend même pas de son ressort puisqu’il est sous contrat. Ce n’est pas comme s’il se retrouvait libre dans deux mois.

En revanche, son nom a déjà été annoncé du côté du Heat. En effet, les dirigeants de Miami veulent former une équipe super compétitive à l’Est autour de Jimmy Butler. En espérant aussi signer Giannis Antetokounmpo dans un an. Les Indiana Pacers ne seraient pas non plus fermés à l’idée de se séparer de leur arrière. En fait, limite, quand on voit ces images, on se dit que le départ de Victor Oladipo devient de plus en plus acquis. Que ce soit à South Beach ou ailleurs.